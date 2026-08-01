Detuvieron en Buenos Aires a un sospechoso por estafar bajo la modalidad del “cuento del tío” en San Salvador

El detenido, escoltado por un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otro de la Policía de Entre Ríos, fue extraditado hacia San Salvador por orden judicial.

Una investigación judicial que demandó más de dos años de trabajo tuvo un avance significativo con la detención y posterior traslado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un hombre acusado de integrar una banda dedicada a cometer estafas mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”. El sospechoso quedó alojado en dependencias policiales de la ciudad de San Salvador, donde permanecerá a disposición de la Unidad Fiscal que lleva adelante la causa.

El procedimiento fue concretado por una comisión policial dependiente de la Jefatura Departamental San Salvador, en cumplimiento de una disposición judicial que ordenó el traslado del imputado luego de que su detención fuera efectivizada con la colaboración de la Policía de la Ciudad, debido a que el acusado se encontraba radicado en la Capital Federal.

Una maniobra basada en el engaño

La investigación tiene su origen en un hecho ocurrido durante abril de 2023 en la ciudad de San Salvador, cuando una persona mayor de edad fue víctima de una sofisticada maniobra de engaño telefónico.

Según surge de la pesquisa, los delincuentes establecieron contacto con la víctima haciéndose pasar por un familiar cercano. Aprovechando la confianza generada durante la conversación, le manifestaron que debía reunir todos los dólares estadounidenses que guardaba en su domicilio debido a un supuesto trámite urgente relacionado con el cambio de billetes.

Con un relato cuidadosamente preparado para generar preocupación y urgencia, convencieron a la víctima de entregar el dinero. Poco después, una persona pasó por la vivienda para retirar la totalidad de la suma, simulando actuar en representación del familiar mencionado durante la llamada.

Tras concretar la entrega del dinero, los autores escaparon del lugar a bordo de un vehículo, dejando al damnificado sin posibilidad de advertir el engaño hasta varias horas después.

Una investigación que permitió identificar a los sospechosos

A partir de la denuncia, la Unidad Fiscal de San Salvador impulsó una investigación que contó con la participación de efectivos de la Jefatura Departamental de esa jurisdicción.

Durante los meses siguientes se realizaron diversas tareas investigativas destinadas a reconstruir el recorrido de los involucrados, analizar distintos elementos de prueba e identificar a quienes habrían participado de la maniobra delictiva.

Las diligencias permitieron individualizar a los presuntos responsables y establecer que uno de ellos se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa información motivó la intervención de la Justicia, que dispuso las medidas necesarias para concretar su captura.

Detención y traslado

Por tratarse de un procedimiento fuera de la jurisdicción entrerriana, la detención fue realizada con la intervención de personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que actuó en coordinación con la comisión policial enviada desde Entre Ríos.

Finalmente, durante la jornada del jueves 30 de julio, efectivos de la Jefatura Departamental San Salvador concretaron el traslado hacia esa ciudad de Oscar Almeida Muñoz -de 30 años- quien quedó formalmente detenido y alojado a disposición de la Unidad Fiscal de San Salvador.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descarta que puedan adoptarse nuevas medidas judiciales respecto de otras personas presuntamente vinculadas con la maniobra.

Una modalidad que sigue vigente

El denominado “cuento del tío” continúa siendo una de las modalidades de estafa más utilizadas por organizaciones delictivas para engañar, especialmente, a personas mayores. Los delincuentes suelen recurrir a llamados telefónicos en los que simulan ser familiares, empleados bancarios o representantes de organismos oficiales para generar confianza y provocar que las víctimas entreguen dinero o bienes de valor.

Las autoridades recuerdan la importancia de desconfiar de este tipo de comunicaciones, verificar siempre la identidad de quien llama y evitar entregar dinero o información personal ante pedidos realizados por teléfono, ya que ninguna entidad financiera ni organismo oficial solicita este tipo de operaciones mediante llamados telefónicos.