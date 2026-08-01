A raíz de una fuerte colisión vial en Paraná falleció una persona y otras dos sufrieron graves heridas

El fatal siniestro se registró hoy a la mañana en Circunvalación y Churruarín de la ciudad de Paraná: lamentablemente, falleció una persona y dos están gravemente heridas.

Un nuevo siniestro vial con consecuencias fatales se registró durante la madrugada de hoy en la ciudad de Paraná. El hecho ocurrió alrededor de las 5:45 en la intersección de Circunvalación y Churruarín, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 12ª de la Jefatura Departamental Paraná, y dejó como saldo una mujer fallecida, dos personas con lesiones de gravedad y un conductor detenido mientras avanzan las actuaciones judiciales.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, en el siniestro estuvieron involucrados un utilitario Renault Express (dominio colocado BHH554) y una camioneta Toyota Hilux (patente colocada AG271GT).

Las primeras diligencias investigativas indican que la camioneta Toyota impactó desde atrás al utilitario, que se encontraba detenido aguardando la habilitación del semáforo.

El utilitario Renault Express fue colisionado desde atrás por la Toyota Hilux: una persona fallecida y otras dos gravemente heridas.

En el Renault Express viajaba un grupo familiar integrado por un matrimonio y su hija. Como consecuencia del violento impacto, una mujer de 35 años falleció en el lugar. Sus padres, de 62 y 52 años, fueron asistidos por los servicios de emergencia y trasladados al Hospital San Martín.

Según el parte médico difundido por la Policía, el conductor del utilitario ingresó consciente al centro asistencial con politraumatismos y una herida cortante en el cuero cabelludo, permaneciendo en observación para evaluar su evolución clínica. En tanto, la mujer de 52 años sufrió politraumatismos, una herida cortante en el cuero cabelludo y un edema cerebral, por lo que fue sedada, intubada y permanece internada en estado crítico en la Sala de Shock Room.

Por su parte, el conductor de la Toyota Hilux quedó detenido por disposición de la autoridad judicial. El fiscal Leandro Dato ordenó el secuestro de ambos vehículos y la realización de extracciones de sangre y orina al conductor de la camioneta como parte de las medidas periciales destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho. Posteriormente, se resolverá su situación procesal.

Mientras continúa la investigación para determinar la mecánica definitiva del siniestro y las eventuales responsabilidades, el caso vuelve a evidenciar el enorme impacto humano que producen los hechos de tránsito y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, fiscalización y concientización para disminuir la siniestralidad vial.