Choque frontal en Paraná entre dos motos en medio de la niebla dejó un conductor con lesiones graves

El siniestro vial se registró en la intersección de avenida López Jordán y calle Hoffman de Paraná: uno de los motociclistas está grave.

La escasa visibilidad provocada por la intensa niebla aparece como una de las principales hipótesis que intentan explicar el choque frontal entre dos motocicletas registrado durante la madrugada de este domingo en la intersección de avenida López Jordán y calle Hoffman de Paraná.

El siniestro vial ocurrió en horas tempranas, cuando efectivos policiales que participaban de los operativos de seguridad y prevención fueron comisionados al lugar tras el impacto entre los dos rodados, que circulaban en sentidos opuestos. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, ambos conductores regresaban de sus respectivos trabajos.

Como consecuencia de la colisión, los motociclistas fueron despedidos de sus vehículos y cayeron sobre la cinta asfáltica. Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y trasladó a ambos en ambulancia hacia un centro asistencial para recibir atención médica.

De acuerdo con el parte oficial, uno de los conductores sufrió lesiones de carácter grave y quedó internado, mientras que el otro presentó politraumatismos y permanecía a la espera de estudios complementarios para determinar el alcance de las heridas.

Las primeras manifestaciones recogidas por los investigadores indican que al momento del accidente la visibilidad era muy reducida debido a la intensa neblina que cubría la zona, una condición que será evaluada en el marco de la investigación para establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se realizaron las actuaciones de rigor y trabajó en el lugar personal de Accidentología Vial de la Policía Científica, que llevó adelante las pericias destinadas a reconstruir la mecánica del choque y determinar las responsabilidades correspondientes.