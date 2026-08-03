Asesinaron a un hombre en Gualeguaychú y detuvieron a una persona

Un hombre de 46 años fue asesinado en la madrugada de este 3 de agosto en Gualeguaychú. Según el reporte policial enviado a ANÁLISIS, el violento hecho ocurrió en la intersección de calles España y Güemes. Efectivos concurrieron al lugar tras un llamado por detonaciones de arma de fuego y encontraron a una persona sin vida.

Se constató un impacto de arma de fuego y el hallazgo de vainas calibre .22, por lo que el médico policial determinó que se trató de una muerte violenta.

Producto de la incipiente investigación policial, horas más tarde se detuvo a una persona.