Secuestraron mercadería ilegal por más de $574 millones en Entre Ríos

Más de 574 millones de pesos en mercadería ilegal fueron secuestrados por la Policía Federal Argentina en un operativo realizado en Entre Ríos. El procedimiento, llevado a cabo durante un control sobre la Ruta Nacional 14 en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permitió decomisar un importante cargamento de productos de origen nacional y extranjero que carecían de la documentación correspondiente para su tenencia y comercialización.

La presente intervención estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Concordia, bajo circunstancias de un control de saturación realizado en la intersección de la Ruta Nacional N°14 y la Ruta Provincial N°4, a la altura de la mencionada ciudad entrerriana.

Durante el transcurso del procedimiento, los uniformados interrumpieron la marcha de dos camiones pertenecientes a una reconocida empresa de transporte, a los fines de ser identificados.

En ese contexto y luego de identificar a los respectivos choferes, se dio inicio a una rápida requisa sobre ambas unidades, lo que posibilitó hallar una gran cantidad de mercadería de origen tanto nacional como extranjero.

Concretamente, se encontraron 556 zapatillas de diversas marcas, 1.155 perfumes de origen árabe, 840 nebulizadores provenientes de China, 1.245 cigarrillos de origen paraguayo, 132 encendedores procedentes de Brasil, 1.060 fundas para celulares, 32 lapiceras para insulina alemanas, 918 cigarrillos electrónicos devenidos de territorio chino y 64 vapers, entre otros elementos que tampoco poseían la documentación respaldatoria que garantice su tenencia y comercialización.

Según se informó oficialmente, la totalidad de la mercadería asciende a 574.823.200 pesos, quedando a disposición del Juzgado Federal de Concordia a cargo de la Dra. Analía Ramponi, por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).