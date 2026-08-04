Detuvieron a un cuidacoches que intentó agredir a un policía en pleno centro de Paraná

Un cuidacoches fue detenido este martes en el centro de Paraná luego de reaccionar de manera violenta e intentar agredir a un efectivo policial durante un procedimiento realizado en el marco de los operativos de prevención y seguridad.

El hecho ocurrió en calle 9 de Julio, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un "cuida coches" no autorizado que se encontraba desempeñando esa actividad en la zona.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el hombre y le solicitaron que se retirara. Sin embargo, el individuo desoyó la indicación y adoptó una actitud agresiva, intentando atacar a uno de los funcionarios policiales, aunque no logró concretar la agresión y fue reducido en el lugar.

Tras informar lo sucedido al fiscal de turno, la Justicia dispuso la detención del sujeto, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.