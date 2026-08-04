Detuvieron a un hombre tras un robo en una vivienda en Paraná

Un hombre fue detenido este martes en Paraná luego de ser sorprendido con elementos que habían sido sustraídos de una vivienda ubicada sobre avenida De las Américas, en un procedimiento realizado por personal policial tras dos llamados al 911.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía, el primer aviso fue realizado por un vecino que, a través de registros fílmicos, observó a un individuo ingresar al domicilio tras trepar el tapial del fondo de la propiedad, lindante con el arroyo que limita con la Cortada 351.

Minutos más tarde, desde el mismo sector, un segundo llamado alertó que un hombre se encontraba ofreciendo distintos artículos dentro del asentamiento 351. Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron rápidamente al lugar y lograron demorar al sospechoso, quien llevaba consigo un parlante y una mochila.

Al verificar los objetos, los uniformados constataron que pertenecían al propietario de la vivienda donde se había denunciado el ingreso ilegal.

Informado de lo ocurrido, el fiscal interviniente dispuso la detención del sospechoso por el hecho y ordenó la restitución de los elementos recuperados a la persona damnificada.