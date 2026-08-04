Dos heridos graves tras un choque contra la baranda de un puente en ruta 130

Tres personas resultaron heridas este lunes por la tarde luego de que una camioneta chocara contra la baranda del puente Vergara, sobre la Ruta Provincial 130, en jurisdicción de Ingeniero Sajaroff. Dos de los ocupantes sufrieron lesiones graves y fueron trasladados al hospital de Villaguay.

El siniestro ocurrió durante la tarde de este lunes sobre la Ruta Provincial 130, a la altura del puente Vergara. Por motivos que se investigan, una camioneta Chevrolet C10 que circulaba de este a oeste perdió el control y terminó impactando contra la baranda del puente.

Como consecuencia del choque, los tres ocupantes del vehículo fueron asistidos y trasladados en ambulancia al hospital local. Según el informe del médico policial, dos de ellos presentaron lesiones de carácter grave, mientras que el tercero sufrió heridas leves.

De acuerdo con las primeras declaraciones del conductor, el accidente se produjo cuando intentó esquivar un charco de agua sobre la calzada, maniobra que habría provocado la pérdida de control de la camioneta.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias que permitan determinar cómo ocurrió el hecho. También participaron efectivos de la Subcomisaría Ingeniero Sajaroff, la Comisaría Villa Domínguez, la División Operaciones y Seguridad Pública, junto con Bomberos Voluntarios de Villaguay. Finalizadas las tareas, el tránsito sobre la ruta quedó habilitado nuevamente.