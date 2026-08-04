Gualeguay: un puestero salió a investigar de dónde venían unos disparos y terminó a los tiros con cuatreros

Las vainas encontradas en la escena serán analizadas para reconstruir el tiroteo entre el puestero y los presuntos cuatreros.

Los disparos empezaron a escucharse pasadas las 20:30 de ayer en la zona de Vuelta del Sur, sobre el arroyo Lechiguanas, en el Departamento Gualeguay. Un puestero de un establecimiento rural salió en su propia embarcación para averiguar qué ocurría. Pensó que podían ser cazadores. Pero, al llegar, se encontró con tres hombres que transportaban tres terneros recién faenados en una lancha. Cuando intentó impedir que escaparan, comenzó un intercambio de disparos.

El violento episodio ocurrió en una de las zonas de islas del Delta entrerriano y ahora es investigado por la Policía de Entre Ríos. La secuencia fue reconstruida por el director general de Prevención de Delitos Rurales de esa fuerza, Horacio Ludi, quien en diálogo con el diario La Nación contó cómo se desencadenó el enfrentamiento y el operativo que se desplegó para asistir al trabajador rural y recuperar los animales.

Según relató, el puestero escuchó detonaciones de arma de fuego sobre las orillas del arroyo y salió en su embarcación para averiguar qué estaba pasando. “Pensó que podían ser cazadores o algún otro tipo de maniobra de personas desconocidas”, explicó. No trascendió el nombre del establecimiento rural afectado.

Mientras navegaba por el arroyo, el puestero se cruzó con una embarcación ocupada por tres hombres. En su interior observó tres terneros faenados e intentó detenerlos. Fue en ese momento cuando, según Ludi, comenzó el enfrentamiento. “Estas personas abren fuego contra el puestero”, afirmó.

El trabajador rural también llevaba un arma. Según explicó el jefe policial, efectuó un disparo contra el motor de la embarcación para impedir que los sospechosos escaparan. El tiro logró dañarlo, pero no alcanzó para detenerlos. “Como no tenía más cartuchería y esta otra gente seguía realizando disparos hacia él, opta por orillarse y salir de manera peatonal hasta el rancho”, explicó Ludi.

Desde allí pudo dar aviso a la Comisaría Tercera de Islas, que tiene jurisdicción en la zona. Debido a las características del Delta, la respuesta requirió movilizar al personal más cercano. “Tratamos de arbitrar los medios más rápidos. Lo más próximo que teníamos era la Brigada de Delitos Rurales de Islas de Ibicuy, junto con Prefectura. El tiempo de navegación hasta el lugar era de aproximadamente una hora”, señaló, según publicó el diario La Nación.

Cuando los efectivos llegaron encontraron la embarcación de los sospechosos a la deriva, recostada sobre una de las orillas del arroyo. En su interior seguían los tres terneros faenados, pero ya no había rastros de quienes la ocupaban. “La embarcación ya estaba dañada en el motor, como había manifestado el cuidador del campo”, indicó.

En el lugar se realizaron las primeras pericias y se secuestró la lancha para los análisis correspondientes. Por el momento no hay detenidos y la investigación continúa para identificar a los responsables, consignó el diario La Nación.

Ludi explicó que todavía se intenta establecer cómo lograron escapar los sospechosos. “Posiblemente puedan haberse ido de manera peatonal. Como es una zona de islas, también existe la posibilidad de que otra embarcación los haya retirado. Eso es lo que se está tratando de determinar”, señaló.

Para el director de Prevención de Delitos Rurales se trata de un episodio poco habitual en esa zona del Delta entrerriano. “Por lo menos no se había dado hasta este momento. Es la primera oportunidad que se nos notifica un hecho de estas características y tomamos intervención”, afirmó.

El funcionario recordó que el año pasado hubo otro enfrentamiento armado en la zona de islas, frente a Villa Constitución, aunque aclaró que ese episodio estuvo relacionado con una investigación por narcotráfico y no con un caso de abigeato. Mientras avanza la investigación, la Policía trabaja para identificar a los tres hombres que protagonizaron el ataque y reconstruir cómo lograron escapar luego de abandonar la embarcación donde estaban los animales robados.