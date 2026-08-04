La Policía de Entre Ríos participó de la mesa de trabajo de seguridad rural del Litoral y NEA

La Policía de Entre Ríos fue parte de “Mesa de Trabajo Técnico-Operativa de Seguridad Rural (Litoral y NEA)”, desarrollada en la ciudad de Corrientes.

El jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, comisario general Claudio Omar González, participó de la “Mesa de Trabajo Técnico-Operativa de Seguridad Rural (Litoral y NEA)”, desarrollada en la ciudad de Corrientes y organizada por la Subsecretaría de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior.

La jornada contó con la presencia del vicegobernador de Corrientes, el ministro de Seguridad provincial, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, representantes de las Fuerzas Federales, de la Policía Nacional del Paraguay y de las Policías de Seguridad Rural de las provincias de Corrientes, Santa Fe, Formosa, Misiones, Chaco y Entre Ríos.

En representación de la institución participaron el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio Omar González, quien estuvo acompañado por el director de Prevención de Delitos rurales, comisario mayor Cristián Andrés Allegrini y el subdirector, comisario inspector Horacio Raúl Ludi.

Durante el encuentro se abordaron distintos ejes vinculados a la prevención y combate del delito rural, entre ellos el abigeato, el análisis de las problemáticas en zonas de frontera y límites interprovinciales, la articulación de información criminal, la implementación de sistemas de alerta temprana y la planificación de operativos conjuntos entre las distintas jurisdicciones.

Estos espacios de trabajo fortalecen la cooperación interinstitucional y consolidan estrategias conjuntas para optimizar la prevención e investigación de los delitos rurales, promoviendo una respuesta coordinada entre las fuerzas de seguridad provinciales, federales e internacionales.