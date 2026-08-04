Miotti: “Sobre una población de 3.170 detenidos, hay un 4% bajo tratamiento por adicciones”

“En la Unidad Penal 1, a diciembre de 2023 eran 2.826 internos y hoy tenemos 3.170, a lo cual hay que sumarle los internos que tenemos bajo supervisión electrónica que son 185 (...) ese incremento se debe en mayor porcentaje a delitos por abuso, narcomenudeo y violencia de género”.

El director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Alejandro Miotti, se refirió a la realidad y al trabajo que se realiza en las cárceles para contener a los detenidos con problemas de consumo de sustancias.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Miotti sostuvo que “es una problemática muy importante dentro de cada institución; nosotros tenemos equipos de abordaje ante esa temática, obviamente al ingreso de cada interno se lo consulta por este tipo de adicciones, si consume y demás, algunos manifiestan que sí y de inmediato ahí se lo trata de abordar”.

“Con aquellos que reconocen su adicción entra nuestro equipo a trabajar con ese interno y además trabajamos con otras organizaciones, que por ahí es complicado ese abordaje por el tema de los traslados, turnos y demás, y, por eso inicialmente se hace dentro de la Unidad Penal”, comentó.

“Esto es una lucha constante, lamentablemente. Sería de parte mía una imprudencia decir que no existe consumo dentro de las cárceles porque, obviamente, esto existe y en procedimientos que se hacen se han encontrado sustancias estupefacientes. Es una problemática y tratamos con los equipos que tenemos de hacer lo humanamente necesario para este caso”, analizó.

En ese marco, apuntó que “sobre una población hoy de 3.170, será quizás un 4% que tenemos conocimiento de abordaje, los que están bajo tratamiento. Obviamente este número no es una certeza, porque quizás tenemos otro tanto de internos que no sabemos que consumen”.

Respecto del equipo de atención, puntualizó que “está compuesto por los médicos de cabecera, psicólogos, psiquiatra, el asistente de servicio social, que son los que toman la intervención en estos casos” y detalló que “en la Unidad Penal N°1 hay cuatro médicos, cinco enfermeros, cinco psicólogos, un psiquiatra y más de 10 personas en el servicio social”.

Por otra parte, especificó que “en la Unidad Penal 1, a diciembre de 2023 eran 2.826 internos y hoy tenemos 3.170, a lo cual hay que sumarle los internos que tenemos bajo supervisión electrónica que son 185, que, si bien no están dentro del ámbito carcelario, pero están bajo nuestra dependencia”. Y señaló que “ese incremento se debe en mayor porcentaje a delitos por abuso, narcomenudeo y violencia de género. Esos son los tres tipos de delitos por los que se ha incrementado la población”.

En tanto, en la Unidad Penal N°6 de Mujeres de Paraná señaló que “hoy tiene alojadas 109 internas” y aclaró que la estructura está pensada “para 100 internas”.

En relación a la problemática de las adicciones, en este caso consideró que “al ser una unidad relativamente chica tiene la particularidad de ser más manejable. Como son pocas internas –aunque parece mucho, en comparación de otras unidades son pocas- el abordaje es distinto y si bien no tengo el dato preciso, pero es más fácil de abordar”.

Ante el crecimiento poblacional de este penal, Miotti destacó que “se han hecho inversiones en infraestructura. Hoy en día las Unidades Penales están sobre un límite mayor de la capacidad y se está trabajando a diario; si Dios quiere, el año que viene estaría ya inaugurado un nuevo pabellón en la Unidad Penal N°8 para albergar 150 internos y ahí estaríamos tratando de comprimir un poco aquellas Unidades que están más complejas. Y también estamos a la espera de que los proyectos presentados para la creación de módulos en la Unidad Penal N°9 en Gualeguaychú avancen, pero el contexto provincial y nacional no ayudan”.

Internos federales

Consultado por la situación de los detenidos en cárceles entrerrianas por delitos federales, el jefe penitenciario admitió que “es una lucha constante”. “Tenemos hoy en la provincia 141 penados de la Justicia Federal y 98 con prisión preventiva, así que estamos hablando de 239. Se está adeudando a la provincia únicamente en concepto de racionamiento por todo el año 2025 y son unos 380 millones de pesos aproximadamente. Eso se hace anual, no se hace mensual, sino que todos los años se presenta un informe con todos los requerimientos, y se pagan desde Nación 2.000 pesos la ración por interno, contra 4.800 pesos que está la ración hoy de cada interno por día, o sea que tenemos un desfasaje de 2.800 pesos”.

Aclaró que “eso sería para el preso solamente de racionamiento, si le sumamos todo lo que es asistencia médica, psiquiátrica, psicológica y de los gabinetes hoy estaríamos hablando de 32.000 o 32.500 pesos, más o menos” y comentó que “desde que se inició la gestión iniciamos el reclamo para ese pago, porque había un retraso de dos años que se pagaron en el transcurso de 2024. Pero teniendo en cuenta que para la ración todavía ahí no se había solicitado el incremento, se pagaban 365 pesos, y ante el pedido se incrementó a los 2.000 pesos que se pagan hoy, pero que también está por debajo de lo que es el costo real”.

Prófugo

En otro orden de temas, Miotti informó que el sistema carcelario entrerriano tiene “un prófugo de la Unidad Penal N°5 de Victoria desde principios del año pasado, el interno Luis Alberto Saavedra a quien se lo trasladó por acercamiento familiar hacia un domicilio en Avellaneda, Buenos Aires, y desde allí se profugó”.

Tobilleras

Por otra parte, consignó que “hoy hay activas 200 tobilleras y se solicitaron 100 más, de las cuales nos dieron 40 hace dos semanas”. Mencionó que “cada tobillera tiene un costo de 7,5 dólares por día” y explicó que “hay una empresa que da los equipos, a solicitud del Ministerio de Seguridad de la Nación que interviene en estos casos y a la provincia no le genera costo alguno, porque lo paga Nación”.

Adelantó también que “ahora se van a solicitar, porque es un pedido que se ha hecho desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, unas 200 tobilleras más, y si Dios quiere, el tiempo nos favorece y también el contexto económico, ya a fines de agosto estaríamos inaugurando una ampliación del departamento de seguridad para el monitoreo referente a las tobilleras”. “Obviamente no las dan de un día para otro, lleva sus gestiones, sobre todo atento a que la Nación tiene que invertir ese monto de dinero sobre las 200 tobilleras”, aclaró.

Fondos y situación económica

Consultado por la situación económica teniendo en cuenta el ajuste que se viene aplicando a nivel nacional y provincial, Miotti afirmó que “lo principal es mantener dos cuestiones básicas: una es la alimentación que hasta aquí venimos bien, la deuda de 2025 ya se está pagando, y lo otro es toda la parte médica que no hemos tenido inconvenientes mayores”.

Respecto de los talleres carcelarios la idea central es crear hábitos de trabajo dentro de la población penal y se mantienen en base a lo que es la venta que tiene cada Unidad Penal, venta de panadería al exterior y de los productos que se hacen dentro de los talleres. En la mayoría de las unidades lo principal es panificación y carpintería, y en la Unidad 9 con su taller de la sala de faena ovina”.

Destacó que “sobre los 3.000 internos, hay un 60% haciendo actividad en los talleres a nivel provincial, y reciben un pequeño jornal o peculio que sirve más que nada para incentivar justamente el trabajo, y generalmente lo destinan a los familiares”. Especificó que “los que más ganan son aquellos internos que salen y tienen los convenios con los municipios o alguna otra institución que están alrededor de los 30.000 pesos mensuales”.

Por último, aseguró que el nivel de reincidencia “ha decrecido; no hemos tenido nunca niveles de reincidencia altos, siempre fue bajo el número de reincidentes y seguimos así”.