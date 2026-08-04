Victoria: motociclista intentó evadir un control, atropelló a un policía y lo hirió de gravedad

Un funcionario policial sufrió lesiones graves durante un operativo de control vehicular que se desarrollaba en Victoria, luego de ser atropellado por un motociclista que intentó escapar de la Policía. El conductor, de 18 años, fue detenido tras una breve persecución.

Según se informó al sitio Ahora.com, el hecho ocurrió este lunes alrededor de las 20.30 en la intersección de las calles Güemes y Alem, donde personal policial realizaba un operativo de control vehicular.

Los efectivos detectaron a un joven que circulaba en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos sin casco. Al advertir la presencia policial, el conductor evadió el control y escapó por calle Alem en contramano, en dirección a Junín, donde se desarrollaba otro puesto de control.

En ese trayecto, el motociclista embistió a un funcionario de la Sección Motorizada. Tras la colisión, cayó del rodado, pero continuó la fuga a pie por calle Junín.

La persecución finalizó en la intersección de Vélez Sarsfield y 25 de Mayo, donde el joven fue aprehendido de inmediato por el personal policial.

La Fiscalía de turno fue informada de lo sucedido y dispuso la detención del motociclista, quien quedó alojado en calidad de detenido.

En tanto, el funcionario lesionado fue asistido y posteriormente derivado al Hospital Italiano de la ciudad de Rosario, donde los médicos diagnosticaron lesiones de carácter grave.