Allanaron la Municipalidad de Colón y secuestraron el celular de un funcionario

Luego del allanamiento que Gendarmería Nacional hizo efectivo por orden judicial en el edificio municipal ubicado en 12 de Abril y Hernández, se conocieron algunos detalles del procedimiento.

Desde la Unidad Fiscal, informaron a los medios que “a raíz de una denuncia presentada por un particular, se dio inicio a una investigación penal con el objeto de determinar la eventual existencia de irregularidades vinculadas a un procedimiento de contratación pública relacionado con la obra denominada Centro Comercial y Cultural a Cielo Abierto, que se ejecuta en la ciudad de Colón”.

El operativo de este lunes por la mañana tuvo como fin “llevar adelante diligencias de constatación y aseguramiento de documentación administrativa obrante en distintas dependencias de la Municipalidad de Colón, vinculada con los procedimientos de contratación que son objeto de investigación”.

Asimismo, “se realizó una inspección ocular en la obra pública ubicada sobre calle 12 de Abril, con el propósito de documentar su estado actual de ejecución, verificar la existencia y ubicación de distintos materiales relacionados con la denuncia y relevar otros aspectos técnicos de interés para la investigación.

Del mismo modo, se dispusieron diversas medidas complementarias tendientes a reunir documentación y demás elementos de prueba”.Por otra parte, El Entre Ríos pudo saber que como resultado del allanamiento se secuestró el celular de un funcionario. Por el momento, no hay ninguna restricción para que continúe la obra.

Fuente: El Entre Ríos