Choque de camiones en Ruta 14 dejó un herido e involucró el transporte de pollos vivos y cargas peligrosas

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay intervino de urgencia en el kilómetro 120 de la Ruta Nacional Nº 14, tras recibir un aviso inicial por un incendio en la traza vial. Al llegar al lugar, el personal constató que se trataba de una colisión entre dos vehículos de gran porte que dejó como saldo una persona lesionada.

El siniestro generó una rápida movilización de los servicios de emergencia debido a la naturaleza de los cargamentos involucrados: uno de los transportes llevaba pollos vivos, mientras que el otro trasladaba sustancias clasificadas como cargas peligrosas.

Según la publicación de El Entre Ríos, frente al riesgo potencial que implicaba el material transportado por uno de los rodados, las labores operativas se ejecutaron con extrema precaución y bajo estrictas medidas de seguridad para neutralizar cualquier eventualidad en el área.

Desde el cuartel central se envió personal de refuerzo para colaborar en el procedimiento. El jefe de cuerpo se hizo presente en el lugar de manera preventiva, para coordinar de forma directa las acciones de asistencia y asegurar la zona sobre la arteria nacional.