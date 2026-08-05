Robo a comerciante de Victoria: secuestraron un auto y celulares tras un allanamiento en Paraná

El robo a un comerciante de Victoria registró un nuevo avance este miércoles con un allanamiento realizado en un domicilio del barrio Lomas del Mirador, en Paraná, donde la Policía secuestró un automóvil, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación judicial.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria, junto con efectivos de la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal y del Grupo Especial G.I.A., en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Victoria.

Como resultado del operativo, los uniformados secuestraron un Fiat Cronos blanco, seis aparatos telefónicos y un par de guantes de trabajo, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

La causa se originó por un robo cometido contra un comerciante de Victoria el pasado 14 de julio. En el marco de las tareas investigativas, la Justicia ordenó el allanamiento en la capital entrerriana para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Además de los secuestros, durante el procedimiento fueron identificadas tres personas mayores, quienes quedaron supeditadas a la causa, de acuerdo con las directivas impartidas por la autoridad judicial interviniente.

La investigación continúa con el objetivo de reunir nuevas pruebas que permitan determinar las responsabilidades y lograr el total esclarecimiento del robo.