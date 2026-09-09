Dos detenidos por desobedecer medidas judiciales en La Paz y Santa Elena

Dos hombres fueron detenidos este miércoles en distintos procedimientos realizados por personal de la Jefatura Departamental La Paz, luego de constatarse el presunto incumplimiento de medidas judiciales vigentes.

Durante la tarde del miércoles 9 de septiembre, efectivos de la Comisaría Primera de La Paz y de la Comisaría N.º 15 de Santa Elena intervinieron en dos hechos vinculados con casos de desobediencia judicial.

El primer procedimiento tuvo lugar en un domicilio del barrio Milagrosa Norte, en La Paz, donde una mujer manifestó que momentos antes un joven se había presentado en el lugar, profiriendo insultos y amenazas, pese a tener una medida judicial vigente que le impedía determinadas conductas.

Tras recibir la denuncia, los efectivos realizaron una recorrida por la zona y lograron localizar al involucrado en inmediaciones del domicilio. Con conocimiento de la Fiscalía interviniente, se procedió a su detención.

En tanto, el segundo caso ocurrió en la ciudad de Santa Elena, donde personal de la Comisaría N.º 15 acudió a una vivienda del barrio Santa Elena II. Allí los uniformados constataron la presencia de un hombre de 33 años dentro del domicilio, a pesar de que se encontraba vigente una prohibición de acercamiento respecto de una familiar, medida dispuesta días atrás por el Juzgado de Paz de esa localidad.

La situación fue comunicada a la UFI interviniente, desde donde se dispuso la detención del hombre por el supuesto delito de desobediencia judicial en flagrancia.

Tras ambos procedimientos, los detenidos fueron trasladados para realizar los controles médicos de rigor y posteriormente quedaron alojados en la Jefatura Departamental La Paz, a disposición de la Fiscalía.