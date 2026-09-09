Internos de la cárcel de Gualeguaychú levantaron la huelga de hambre

Los cerca de 130 internos alojados en el pabellón C de la Unidad Penal Nº 9 Granja El Potrero de Gualeguaychú levantaron este miércoles la protesta que mantenían desde el mediodía del martes, cuando comenzaron a rechazar la comida en reclamo por mejoras en la alimentación y en las condiciones de alojamiento, entre ellas el recambio de colchones y camas.

Según trascendió, los detenidos no retiraron el almuerzo del martes ni tampoco la cena, y la medida se sostuvo durante toda la noche. Recién en la mañana del miércoles, cuando accedieron al desayuno, se dio por finalizada la protesta.

Pese a la versión de los reclamos, las autoridades del Servicio Penitenciario negaron que los internos se hayan declarado formalmente en huelga de hambre.

Cabe recordar que quienes llevaron adelante la medida son personas que cumplen condenas por delitos vinculados con abuso y violencia de género.

La protesta se desarrolló a pocos días de un hecho que genera expectativa en el ámbito judicial y penitenciario provincial: el posible ingreso a la unidad carcelaria del exgobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción.

Fuente: R2820