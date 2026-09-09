Investigan a un gendarme por presunta amenaza con un arma y ofrecimiento de droga en Concordia

Un integrante de Gendarmería Nacional quedó bajo investigación en Concordia luego de ser denunciado por un hombre que aseguró haber sido amenazado con un arma de fuego y haber recibido una oferta para comprar estupefacientes en plena vía pública.

De acuerdo con la denuncia presentada en la comisaría Décima, el episodio habría ocurrido cuando el denunciante se encontraba comprando bebidas en inmediaciones de las calles Lucas González y Coldaroli. En ese momento llegó hasta el lugar un Chevrolet de color azul.

Según su relato, del vehículo descendió un hombre que exhibió un arma de fuego, lo amenazó y posteriormente le habría ofrecido drogas para la venta. Al no concretarse ninguna operación, el sospechoso volvió a subir al automóvil y se retiró del lugar.

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales comenzaron a revisar registros de cámaras de seguridad de distintos sectores de Concordia con el objetivo de reconstruir el recorrido del vehículo e identificar a la persona señalada.

El trabajo realizado permitió establecer la identidad de un presunto involucrado, quien pertenecería a Gendarmería Nacional. Con los elementos reunidos, la causa fue puesta a disposición de la Justicia para avanzar con nuevas medidas.

El juez de Garantías Ives Bestián autorizó entonces un allanamiento solicitado en el marco de la investigación por una presunta amenaza con arma de fuego.

El operativo fue realizado por personal de la Comisaría Décima en un departamento ubicado sobre calle Güemes, entre Sarmiento y 25 de Mayo, donde reside el funcionario señalado en la denuncia.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron un arma reglamentaria calibre 9 milímetros atribuida al integrante de Gendarmería, junto con municiones del mismo calibre.

También fueron incautados dos rifles de aire comprimido y 14 balines. De acuerdo con la información, durante el procedimiento no se informó el hallazgo de estupefacientes.

La fiscal Natalia Conti interviene en las actuaciones y continúa con las medidas destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio denunciado en Concordia.

Fuente: Concordia Policiales.