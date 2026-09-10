Cayó una avioneta de fumigación en un campo de Ceibas y el piloto fue hospitalizado

Una avioneta de fumigación cayó en un campo en la zona rural de Perdices, departamento Gualeguaychú, y su piloto debió ser hospitalizado como consecuencia del accidente.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se registró en un establecimiento ubicado en inmediaciones de la Estancia Las Marías. Se trata de un sector rural, al que se accede desde la Autovía Nacional 14, a la altura del kilómetro 25, y por un camino vecinal, distante a aproximadamente 20 kilómetros de la ruta.

A las 13.34, una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas salió hacia el lugar para intervenir en la emergencia. Según los primeros datos, la aeronave, que era utilizada para tareas de aplicación de fertilizantes, habría registrado una falla mecánica que ocasionó su caída, indicaron fuentes policiales a Elonce.

Según revelaron fuentes de bomberos, ya en tierra, habría registrado un principio de incendio, que pudo ser controlado. También tomó intervención personal policial para determinar las circunstancias en las que se produjo la caída.

Como consecuencia del impacto, el piloto, con domicilio en Avellaneda (provincia de Buenos Aires) recibió asistencia y posteriormente, fue trasladado al hospital de Gualeguaychú, supo Elonce. Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre la gravedad de las lesiones que sufrió ni sobre su estado de salud.

Asimismo, se aguardaban mayores detalles respecto de las causas que provocaron la caída de la aeronave en el campo del sur entrerriano.