Dos personas resultaron heridas por un accidente en calles Rondeau y Almirante Brown

Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente en Rondeau y Almirante Brown, en Paraná. Una unidad del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios se dirigió de inmediato a esa intersección, donde el personal brindó asistencia a los involucrados y trabajó para asegurar la zona.

Al arribar al lugar, el personal asistió a las personas involucradas en el siniestro y realizó las tareas necesarias para resguardar el área y evitar nuevos riesgos. De acuerdo con las imágenes del lugar, en el hecho intervinieron una motocicleta y una camioneta. En ese mismo cruce ya se había registrado a fines de julio un choque entre dos motos que dejó tres heridos y también demandó la intervención de Bomberos Voluntarios.

Como consecuencia del siniestro, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital San Martín por los móviles 04 y 05 del Servicio de Emergencias 107. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Paraná y personal del 107.

El hecho se suma a otros siniestros viales registrados en las últimas semanas en la capital entrerriana, como los dos accidentes que dejaron cuatro personas lesionadas en Paraná en una misma jornada.