El DFI desbarató una banda narcocriminal en Concordia y detuvo a cinco personas

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desarticularon una organización narcocriminal que operaba en la provincia de Entre Ríos, en el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según se informó, la causa tuvo origen en un pedido de la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo del fiscal Fabio Zabaleta, que solicitó a la División Antidrogas Concordia la realización de tareas investigativas para identificar una presunta narcobanda que operaría en esa ciudad. A partir de ese pedido, los efectivos desarrollaron tareas de campo, vigilancias encubiertas y análisis de inteligencia, que permitieron corroborar la existencia del grupo delictivo.

En el marco de esa investigación, se identificó a varios sospechosos señalados como integrantes de la red, además de individualizar dos domicilios sobre calle Pirovano, en Concordia, vinculados a los investigados. Con el conjunto de pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Edwin Ives Bastian, ordenó la realización de los allanamientos correspondientes.

Durante los procedimientos, los agentes federales detuvieron a cinco personas —tres hombres y dos mujeres—, todos argentinos y mayores de edad. En los inmuebles allanados se secuestraron varias dosis de cocaína, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y una amplia documentación. Los detenidos quedaron, junto con los elementos incautados, a disposición del juez interviniente, por infracción a la Ley Nacional de Drogas N° 23.737.