Operativo antidrogas en barrio Las Flores de Paraná: una mujer quedó detenida y secuestraron cocaína

Un allanamiento realizado este jueves en barrio Las Flores de Paraná terminó con el secuestro de cocaína, $30.900 en efectivo, teléfonos celulares, cámaras de seguridad y otros elementos de interés para una causa por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico. Una mujer quedó detenida y otras dos personas fueron identificadas.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en Cortada 1214, en el marco de una investigación relacionada con la presunta comercialización de estupefacientes.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Antidrogas, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, con apoyo de la Compañía de Operaciones Especiales (C.O.E.), de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública.

Durante la medida judicial, los uniformados secuestraron cocaína distribuida en dos envoltorios de nylon, además de dinero en efectivo. También fueron incautados cinco teléfonos celulares, dos cámaras de seguridad, un chip SIM, una tarjeta de cobro y distintos elementos considerados de interés para la investigación.

Entre estos últimos se encontraron precintos, bolsas con bandas elásticas y otros objetos que serán analizados en el marco de la causa.

Como resultado del procedimiento, dos personas fueron identificadas y una mujer quedó detenida, a disposición de la Justicia.

El allanamiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3 de Paraná, a cargo del juez Jorge Gabriel Sueldo, con intervención de la Unidad Fiscal, dirigida por la fiscal Sofía Patat.