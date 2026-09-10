Robaron en el Club Palermo de Paraná: entraron a vestuario, cantina, futsal y canchas de paddle

Un hecho de inseguridad ocurrió durante la madrugada de este jueves en el Club Palermo de Paraná. Alguien entró a vestuario, cantina, futsal y canchas de paddle y robó cables.

Mónica Aguirre, presidenta de la institución, confirmó a Ahora que el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y, de acuerdo a las imágenes revisadas hasta el momento, “era uno solo y quedó filmado”.

“Estuve revisando las cámaras y después de las 00.30 o una de la madrugada entró alguien”, relató la dirigente. El sospechoso sustrajo cables de la zona de los baños y también de las columnas de la cancha de futsal. Además, durante el hecho rompieron el candado de una casilla ubicada dentro del predio.

Aguirre indicó que el portón del club se encontraba cerrado y que todavía intentan establecer por dónde ingresó el delincuente. Una de las posibilidades es que haya accedido tras saltar el tapial sobre calle Paloma Quintero.

Según pudo constatar la institución, el ladrón no ingresó a la secretaría ni a los baños ubicados en la parte delantera del club. La presidenta del Club Palermo adelantó que durante la tarde de este jueves realizarán la denuncia correspondiente ante la Policía, mientras continúan revisando las cámaras para aportar las imágenes a la investigación.