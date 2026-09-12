Un llamado alertó sobre un accidente con personas atrapadas: movilizó a bomberos pero era falsa alarma

Este sábado a las 7:50, una comunicación telefónica alertó desde el Hospital San Benjamín a los Bomberos Voluntarios Colón sobre un accidente en el km 130 de la autovía nacional 14, en el cual habría personas atrapadas en un vehículo.

En apoyo, también se movilizaron los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay con dos móviles.

Desde ambos cuarteles, recorrieron hasta el km 142, sin encontrar nada. El llamado que habían recibido en el hospital contando sobre el presunto hecho vial, había sido falso.

Los bomberos uruguayenses lamentan “la falta de empatía y educación” que llevó a “movilizar recursos y arriesgar la vida de los bomberos en el trayecto, por llegar a auxiliar”.

Fuente: EER – Bomberos Voluntarios Concepción del Uruguay/El Entre Ríos