Bomberos debieron sofocar un incendio en la zona del Ferrocarril de Paraná

El hecho ocurrió este sábado. Al arribar, las dotaciones trabajaron inmediatamente en la extinción del fuego y el posterior enfriamiento.

Una densa humareda volvió a irrumpir en un sector de Paraná durante la tarde de este sábado, lo que motivó la intervención de Bomberos, que lograron sofocar el fuego. Afortunadamente el hecho generó molestias pero no pasó a mayores.

Dos unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigieron a la zona de calle Pascual Palma, en la zona del Ferrocarril, donde se incendiaban dos vagones ferroviarios, indicó Ahora.

Al arribar, las dotaciones trabajaron inmediatamente en la extinción del fuego y el posterior enfriamiento, evitando su propagación hacia otros vagones y garantizando la seguridad de los vecinos de la zona.

Colaboraron en el lugar personal de Bomberos Zapadores, efectivos de la comisaría jurisdiccional y móviles del Sistema 911.