Un joven de Crespo, detenido por disturbios en un local bailable: atacó a otro muchacho y agredió a policía

En la madrugada de este domingo, efectivos de comisaría General Racedo, que se encontraban realizando tareas de prevención en las inmediaciones al funcionamiento de un boliche, debieron intervenir por un altercado ocurrido en el bailable público, en el predio ubicado en esa jurisdicción.

En el lugar, los agentes pacificaron la situación provocada por un joven de 25 años de edad, domiciliado en Crespo. "Se encontraba generando agresiones hacia otro concurrente. Asimismo, atacó con violencia física al personal policial, siendo inmediatamente aprehendido", confirmó a FM Estación Plus la fuerza de seguridad.

La Fiscalía de Diamante dispuso la detención del causante, por los supuestos delitos de Resistencia a la Autoridad y Lesiones, siendo trasladado y alojado en Alcaidía de la Jefatura Departamental Diamante, prosiguiéndose con las actuaciones de rigor.