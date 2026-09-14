Abigeato: recuperaron 13 vacunos y detuvieron a dos personas en el norte entrerriano

Un operativo conjunto de las brigadas de La Paz y Feliciano permitió frustrar un abigeato en flagrancia en el norte de Entre Ríos: los efectivos recuperaron 13 vacunos que estaban por ser cargados en un camión y detuvieron a dos personas. El hecho se registró en la Estancia Montiel, sobre la Ruta Provincial 1.

Todo comenzó con información sobre un posible robo de ganado en la zona de Estaca, en el departamento La Paz. Con esos datos, personal de la Brigada La Paz y de la Brigada Feliciano, dependientes de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, montó un despliegue en el sector y estableció vigilancia sobre el establecimiento.

Al llegar, los efectivos observaron una corralada con 13 bovinos que estaban siendo cargados en un camión Chevrolet afectado al transporte de hacienda. Cuando los policías intervinieron, una Toyota Hilux que acompañaba la maniobra se dio a la fuga.

Persecución y dos detenidos

A pedido de las brigadas, la camioneta fue interceptada en el ingreso a Feliciano por personal de la Jefatura Departamental. Según el parte policial, el vehículo era conducido por un hombre y trasladaba a otras dos personas, que al verse acorraladas se internaron en el monte para escapar a pie. En el lugar quedó el chofer del camión.

El saldo del procedimiento fue de dos detenidos y el secuestro de los dos vehículos. La hacienda, en tanto, fue recuperada en el mismo lugar del hecho, informó Ahora.

La causa judicial

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de La Paz, a cargo de la fiscal Juliana Giovannini. Junto a las brigadas del departamento intervinieron las dependencias de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales.

El abigeato, o robo de ganado, es un delito que golpea de lleno al sector agropecuario entrerriano. Los procedimientos en flagrancia resultan clave para recuperar la hacienda antes de que sea trasladada fuera de la zona del hecho, algo que en este caso se logró con los 13 animales aún en la corralada.