Realizaron casi 40 operativos por narcomenudeo el fin de semana en la provincia

La Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas y las distintas áreas operativas, refuerza las acciones de prevención, investigación y control para combatir el narcomenudeo en todo el territorio provincial.

El trabajo policial se lleva adelante de manera coordinada entre las unidades especializadas y las distintas jefaturas departamentales, fortaleciendo la presencia en barrios, localidades y zonas estratégicas de la provincia. Durante el fin de semana se realizaron 37 operativos de prevención en materia de drogas peligrosas.

Los procedimientos incluyen tareas investigativas, controles preventivos y operativos que permiten detectar y desarticular puntos vinculados a la comercialización de estupefacientes, con intervención de las autoridades judiciales competentes.

La labor sostenida de los funcionarios policiales permite avanzar sobre las estructuras dedicadas al narcomenudeo y contribuir a la prevención de otros delitos asociados a esta problemática.