Desbarataron una banda que estafó a empresas en cuatro provincias por más de 20 millones de pesos

Un contundente operativo policial llevado a cabo por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Concordia logró desmantelar una red delictiva dedicada a concretar defraudaciones a escala nacional.

Según se informó Ahora, la medida incluyó cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, dictados por el juez de Garantías, Francisco Ledesma, y bajo la instrucción del fiscal, José Arias, dejando como saldo la detención de tres personas mayores de edad y el secuestro de un voluminoso botín.

La investigación judicial se centró en al menos once hechos cometidos entre marzo y agosto. Los delincuentes contactaban a ferreterías y casas de electrónica radicadas en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires para adquirir insumos de alto valor. Para concretar el engaño, enviaban comprobantes de pago apócrifos y, ante los reclamos por la falta de acreditación del dinero, excusaban el contratiempo en supuestas demoras bancarias.

Confiados, los comerciantes despachaban la mercadería hacia Concordia mediante encomiendas. Al llegar, fleteros retiraban los bultos y los acopiaban temporalmente en viviendas de terceros para entorpecer el rastreo policial.

Días después, los productos se reinsertaban en el mercado local a precios sustancialmente menores a los de plaza, cobrando en efectivo o mediante transferencias dirigidas a cuentas de familiares.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron más de un millón de pesos en efectivo y una vasta lista de artículos: 19 celulares, 16 cámaras de seguridad, dos tablets, posnets, computadoras, electrodomésticos, herramientas de trabajo, equipos de audio e iluminación y abundante documentación.

Los tres implicados quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras se analizan los dispositivos electrónicos incautados para determinar el alcance total del fraude e identificar eventuales ramificaciones.