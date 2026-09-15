Dos adolescentes de 15 años heridos en un ataque a balazos en barrio Cáritas liderado por “Jano” Barzola

Un violento episodio en el marco de una disputa que viene sucediendo desde el año pasado en el barrio Cáritas y la zona de Bajada Grande, derivó en un ataque a balazos en la noche de este lunes que dejó el saldo de dos chicos de 15 años heridos de bala. Apuntan al “Jano” Barzola como cabecilla del grupo que perpetró el ataque.

El hecho sucedió alrededor de las 22 de este lunes, cuando en la zona mencionada se escucharon muchísimas detonaciones de armas de fuego que alarmaron a los vecinos.

Según se informó a ANÁLISIS, los atacantes llegaron a calles Petoruti y Pasaje Publico del barrio Cáritas, donde abrieron fuego contra el grupo familiar con el cual arrastran problemas desde hace bastante tiempo, y que en la tarde anterior había suscitado un altercado.

Fueron dos jóvenes que llegaron caminando y dispararon: uno fue identificado como Jano Barzola, y el otro de apellido Godoy.

Los heridos fueron dos menores de 15 años, uno de calle Croacia Sur, en Bajada, quien resultó con una herida de arma de fuego en el oído izquierdo, y otro del barrio El Pozo, que presentaba un balazo que le atravesó en el brazo izquierdo.

En un informe publicado por Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) en marzo, sobre la problemática de las balaceras y enfrentamientos entre bandas desde fines del año pasado en la zona de Bajada Grande, se informó de quién se trata el mencionado “Jano” Barzola: un joven de 25 años con muchísimos antecedentes penales por hechos violentos, como intentos de homicidio, abusos de arma y amenazas calificadas. A los 17 lo acusaron del primer intento de homicidio tras apuñalar a una persona. Fue uno de los protagonistas, y a su vez víctima, de aquel enfrentamiento armado entre dos bandas en calle República de Siria en mayo de 2024 en plena tarde que dejó herida una mujer ajena al conflicto.

Desde 2020 fue acumulando numerosas causas, según los registros públicos del Poder Judicial, donde a veces no aparece toda la información: Tentativa de homicidio el 26 de agosto de 2020, Receptación sospechosa de bienes el 6 de mayo de 2021, Portación de arma de fuego de uso civil el 1° de noviembre de 2023, Amenazas calificadas el 4 de noviembre de 2023, Intento de homicidio agravado el 10 de mayo de 2024, Robo el 8 de agosto de 2025, infracción a la ley de armas y explosivos el 13 de agosto de 2025.

Lo que observan vecinos y se viene comprobando en distintas investigaciones, es la gran cantidad de menores de edad reclutados por Jano Barzola, sobre todo en el barrio Cáritas. A cambio de quizás algunos pesos o algo de droga, hay una veintena de pibes niños, adolescentes y otros de no más de 20 años que le responden y obedecen sus indicaciones. A veces también por la misma pertenencia a un grupo social cuya referencia es el narco del barrio, un tema que investigó y analizó a fondo el periodista Germán de los Santos en su libro Niños sicarios, sobre esta misma problemática en la ciudad de Rosario.