Colón: tras un allanamiento por microtráfico secuestraron droga, elementos y detuvieron a dos personas

En el marco de la Ley Provincial Nº 10.566, la División de Drogas Peligrosas dependiente de Jefatura Departamental Colón realizó un allanamiento, secuestró droga, elementos y detuvo a dos personas.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en calle Primera Junta, casi Rocamora de Colón. Según el reporte policial se secuestraron:

8 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 6 envoltorios de nylon.

$101.290 en efectivo

2 teléfonos celulares

Elementos de corte

46,8 gramos de sustancia de estiramiento

Anotaciones

1 vidrio con restos de clorhidrato de cocaína

1 cuchara

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos e incomunicados dos hombres, de 42 y 40 años. Asimismo, se constató que uno de los detenidos, identificado como Jonathan Ariel Martínez, registraba una orden de detención vigente con captura nacional e internacional.

Intervinieron el Juzgado de Garantías de Colón y la *Fiscalía Nº 1, con intervención del fiscal Dr. Juan Sebastián Blanc. El procedimiento se realizó bajo Mandamiento Nº 878* y contó con el informe técnico de la División Operaciones Técnicas y Pericias Tecnológicas de la Dirección General de Drogas Peligrosas.