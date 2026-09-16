Detuvieron a un hombre por narcomenudeo en San Salvador

Un hombre quedó detenido en el marco de un operativo de microtráfico de droga en San Salvador. En tanto, otras dos personas quedaron supeditadas a la causa.

Según informó la policía, durante la tarde de este miércoles se desarrollaron dos allanamientos que permitieron secuestrar cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

El procedimiento se concretó en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico, y contó con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 4 de Concordia, que libró las correspondientes órdenes judiciales.

El despliegue operativo estuvo a cargo de efectivos de las Divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales, dependientes de las Jefaturas Departamentales Concordia y San Salvador, quienes llevaron adelante las medidas judiciales en simultáneo.

Durante los procedimientos, los investigadores hallaron y secuestraron 32,3 gramos de cocaína, distribuidos en 17 envoltorios de nylon, alrededor de $70.000,00 en efectivo.

A esto se sumó el secuestro de dos teléfonos celulares y un automóvil Volkswagen Gol, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales. Como resultado del operativo, dos personas fueron identificadas y un hombre mayor de edad quedó detenido e incomunicado, a disposición de la autoridad judicial interviniente.