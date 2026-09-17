Dos entrerrianos murieron en un choque frontal entre dos autos en la ruta en Corrientes

Un trágico accidente de tránsito registrado pasadas las 13 de este jueves sobre la Ruta Nacional N° 12 se cobró la vida de tres personas tras el choque frontal entre dos vehículos a la altura del kilómetro 1.225, en la localidad correntina de Villa Olivari. Dos de los fallecidos eran entrerrianos.

Alertados por automovilistas que transitaban por la zona, efectivos policiales acudieron al lugar y constataron que los rodados involucrados colisionaron sobre el carril lado sur, quedando ambas estructuras severamente dañadas con sus ocupantes atrapados en el interior.

Según el reporte oficial de la Policía, sobre la calzada con sentido de circulación de interior hacia la capital provincial circulaba un automóvil Chevrolet Meriva gris. El vehículo era conducido por Rafael Domínguez, de 79 años y con domicilio en Berón de Astrada, Corrientes, quien viajaba sin acompañantes y fue encontrado sin vida dentro del habitáculo.

En sentido opuesto, orientado hacia Ituzaingó, se encontraba un Chevrolet Cruze guiado por Diego Darío Almada, de 45 años y domiciliado en Cerrito, quien se desplazaba acompañado por Milagros Agustina Marioni, de 25 años, con residencia en Hernandarias, también fallecieron en el acto.

Posteriormente, personal de Bomberos del BRIF y cuadrillas de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari concretaron la extracción de los cuerpos que fueron trasladados a la morgue del Hospital Billinghurst.

Fuente: Radio Sudamericana (Corrientes).