Interceptaron en Paraná a un repartidor que llevaba una importante cantidad de droga

El operativo se desarrolló en las calles Pascual Palma y Alem. Foto Ahora.

Personal policial demoró este jueves en Paraná a un repartidor de la ciudad que llevaba en su mochila una importante cantidad de droga, hecho que motivó un operativo con intervención judicial. La actuación se inició a partir de información que llegó a la División Antidrogas de la Policía, que se buscó corroborar a partir de los detalles brindados.

El operativo se desarrolló en las calles Pascual Palma y Alem pasado el mediodía de este jueves.

Fuentes policiales indicaron que los datos aportados “coincidieron con las características de la persona que venía con una mochila”, por lo que se lo demoró y se constató “que posiblemente tenía la sustancia”.

De acuerdo a lo que trascendió hasta el momento, se trataría una cantidad importante de marihuana.

En ese marco, se le dio intervención a la Fiscalía de turno y el Juzgado de Garantías, tras lo cual se convocó a Criminalística y Policía Científica para recolectar huellas y demás elementos de interés para la investigación.