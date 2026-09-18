Dos detenidos por narcomenudeo en la zona de Pedro Londero y Francia de Paraná

La División Unidad Operativa Federal Paraná, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, llevaron a cabo dos allanamientos en la ciudad de Paraná, en el marco de una investigación por narcomenudeo. Los procedimientos concluyeron con la detención de dos personas y el secuestro de cocaína y diversos elementos vinculados al narcomenudeo.

Según se informó desde la fuerza nacional, la investigación se inició a fines de mayo, cuando los agentes especializados tomaron conocimiento de maniobras compatibles con la venta de drogas en la zona de calles Pedro Londero y Francia de la capital entrerriana.

Siguiendo directivas de la Unidad Fiscal Especializada de Paraná, se desplegaron intensas tareas de vigilancia, trabajo de inteligencia y análisis criminal, que permitieron identificar la modalidad delictiva y establecer la existencia de dos domicilios relacionados entre sí que funcionaban como puntos de venta y almacenamiento de estupefacientes.

En virtud de las pruebas reunidas, la Justicia dispuso la realización de los allanamientos, que fueron ejecutados el miércoles 16 de septiembre por personal federal. Como consecuencia, se procedió a la detención de dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía.

En la gacetilla oficial se precisó que durante los procedimientos se secuestraron alrededor de 31 gramos de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nylon y otros elementos destinados al fraccionamiento y acondicionamiento de dosis para la comercialización, además de una suma de dinero en efectivo. Todo el material quedó incorporado como prueba en la causa, supervisada por el Juzgado de Garantías Nº 3 de Paraná.