Dos detenidos tras caer de una moto: secuestraron una pistola calibre .32

El procedimiento comenzó en la zona de Ameghino y Siria, cuando dos hombres que circulaban en una Honda Tornado 250 cc no acataron la orden de detenerse. Tras una persecución, cayeron del rodado y fueron demorados. La Policía secuestró una pistola calibre .32, dinero en efectivo, dos celulares y la motocicleta.

Dos hombres fueron detenidos este viernes en Paraná luego de una persecución policial que comenzó en la intersección de Ameghino y Siria y finalizó en la zona de Siria y Don Segundo Sombra.

Según informó la Policía, los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo cuando detectaron una Honda Tornado 250 cc que circulaba a gran velocidad por calle Siria, en sentido sur.

Al intentar identificar a sus dos ocupantes, estos no acataron la orden de detenerse y emprendieron la fuga. A partir de allí se inició un seguimiento que terminó algunas cuadras después, cuando los motociclistas perdieron el control del rodado y cayeron sobre la calzada.

Ambos fueron demorados en el lugar. Posteriormente, durante un rastrillaje en la zona, los efectivos encontraron una pistola calibre .32 con un cargador sin cartuchería, además de dinero en efectivo.

Informado el fiscal en turno, dispuso la detención de los dos hombres y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.

En el procedimiento fueron secuestrados formalmente el arma de fuego, la motocicleta, el dinero hallado y dos teléfonos celulares.