Persecución en Puerto Viejo: detuvieron a un hombre y secuestraron un arma y un vehículo

En el operativo intervino la Policía, efectivos de la División Minoridad, el 911 y Video Vigilancia.

El procedimiento se realizó durante la madrugada de este sábado en Paraná. En el auto viajaban siete personas, entre ellas cuatro menores de edad. Según informó la Policía, durante la persecución arrojaron por una ventanilla un morral que contenía una pistola calibre .22.

Una persecución policial terminó durante la madrugada con un hombre detenido, cuatro menores trasladados al Copnaf y el secuestro de un vehículo y un arma de fuego, en la zona de Puerto Viejo de Paraná.

Según informó la Policía, personal de la División Homicidios realizaba tareas de calle cuando advirtió la circulación de un vehículo con varios ocupantes. A partir de allí comenzó una breve persecución que finalizó en la intersección de Anacleto Medina y avenida De las Palmeras.

Durante el recorrido, siempre de acuerdo con la información oficial, desde el vehículo fue arrojado por una de las ventanillas un morral. Al revisarlo, los efectivos encontraron en su interior una pistola calibre .22 con cartuchería.

En el operativo intervinieron también efectivos de la División Minoridad, el 911 y Video vigilancia. Una vez interceptado el automóvil, fueron identificadas las siete personas que viajaban en su interior: cuatro menores y tres mayores de edad.

Por disposición de la Fiscalía de Menores, los cuatro adolescentes fueron trasladados al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

En cuanto a los tres adultos, uno de ellos quedó detenido por disposición del fiscal en turno en el marco de una causa por presunta portación ilegal de arma de fuego. Los otros dos fueron identificados y quedaron supeditados a la investigación.

Finalmente, la Policía secuestró el automóvil en el que se trasladaban y el arma calibre .22 encontrada durante el procedimiento.