Dos paranaenses murieron en un accidente vial en Mendoza

Dos personas de Paraná murieron y otras cinco resultaron heridas en horas de la tarde del domingo tras un fuerte choque entre un automóvil y una camioneta ocurrido en el cruce de la Ruta Nacional 143 y calle Cubillos, en San Rafael, provincia de Mendoza. Las víctimas fatales viajaban en un Renault Megane.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 16.05 de este domingo, cuando un Renault Megane, circulaba por calle Cubillos en sentido norte y llegó al cruce con la Ruta 143. En ese momento ocurrió el impacto una Volkswagen Amarok, que avanzaba por la ruta en dirección oeste.

En el Renault viajaban cuatro personas. El conductor, Ángel Santos Gómez, de 73 años, y su acompañante, Norma Alicia Santa Cruz, también de 73, quienes fallecieron como consecuencia del impacto, informó Mdz Online.

Los otros dos ocupantes del automóvil fueron identificados Oscar Alfredo Gómez, de 70 años, y Cristina Mabel Conción, de 59. Ambos fueron trasladados al Hospital Schestakow para recibir asistencia médica.

En la Amarok viajaban Sergio Fabián Rojas, de 43 años, su esposa Romina Anabel Luján, de 37, y su hijo Gianluca Fabián Rojas, de 18. Los tres también fueron derivados al centro asistencial.

En el hospital, Rojas, Luján y Gianluca Rojas fueron diagnosticados con politraumatismos y quedaron en observación. Por su parte, Conción y uno de los ocupantes del Mégane fueron asistidos por pérdida de conocimiento recuperada y politraumatismos, por lo que quedaron internados.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y de Vial, además de personal policial que realizó las primeras actuaciones. También se dispusieron los dosajes de alcohol y las demás medidas destinadas a determinar cómo ocurrió la colisión.