Secuestran 40 kilos de cristal y 10 mil pastillas de éxtasis valuados en US$ 2 millones en Entre Ríos

Un importante operativo de la Policía de Entre Ríos permitió desarticular este martes por la tarde una presunta organización integrada por ciudadanos brasileños que trasladaba un millonario cargamento de estupefacientes por territorio entrerriano. Como resultado del procedimiento, fueron detenidas seis personas y secuestrados tres automóviles con dominio brasileño.

Según se detalló a ANÁLISIS, durante el procedimiento se secuestraron: 40 kilos de cristal y 10.000 pastillas de éxtasis, valuados en US$ 2 millones, y tres automóviles con dominio de Brasil. Hay seis personas detenidas, cuatro hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad brasileña.

La investigación se inició luego de una situación registrada en el puesto de control de la Policía Caminera Paso Cerrito, sobre la Autovía Nacional 14. Tres vehículos considerados sospechosos intentaron evadir el control preventivo y emprendieron una fuga a alta velocidad.

A partir del alerta, distintas dependencias policiales desplegaron un operativo cerrojo que se extendió por diferentes puntos de la provincia. El procedimiento alcanzó sectores de Chajarí, la zona de la estación YPF en Federación y Concepción del Uruguay.

La coordinación entre efectivos de la Policía Suburbana y la Comisaría Seccional Chajarí permitió finalmente interceptar los tres vehículos e inmovilizar a sus ocupantes. Dado la magnitud del operativo y lo secuestrado, en el lugar se apersonó el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien supervisó las actuaciones.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Concordia, que dispuso allanamientos y otras medidas para determinar el origen de la droga, el destino del cargamento y la posible participación de otras personas en la organización.