Un policía baleó a un ladrón que ingresó a su casa en horas de la madrugada en Paraná

En horas de la madrugada de este martes, un ladrón fue baleado tras ingresar a robar a la vivienda de un policía.

Según se informó desde la fuerza de seguridad provincial, el hecho de sangre sucedió en calle Enrique Rodó, en la zona de Avenida de las Américas y El Paracao.

Alrededor de las 3.50, cuando la familia se encontraba durmiendo, escucharon un ruido y advirtieron que un hombre había ingresado a la casa tras saltar el tapial del frente. El policía se levantó con su arma reglamentaria y se dirigió hacia el garage, donde encontró al intruso.

Según el relato del policía, el joven tenía un cuchillo y le efectuó varios disparos. El ladrón cayó malherido en el lugar. Se hizo presente una ambulancia que lo trasladó al hospital San Martín. En principio se encontraba fuera de peligro, mientras que se realizó una cirugía exploratoria para observar si tiene órganos dañados.

El fiscal Laureano Dato dispuso la intervención de la Policía Científica en el lugar del hecho, donde se secuestró un cuchillo, prendas de vestir y el arma de fuego reglamentaria.

Se informó que el ladrón, identificado como C.S., de 25 años, tiene más de 30 ingresos en la Policía por robos y hurtos, y que en 2023 fue condenado por acumulación de causas.