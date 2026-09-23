Atacaron a tiros una vivienda en Paraná: dispararon desde una moto y huyeron

En la mañana de este miércoles, minutos antes de las 8 se registró un ataque a tiros contra una vivienda ubicada a pocos de Avenida Ramírez y Coronel Pringles, de Paraná.

Según publicó Elonce, los disparos se efectuaron desde una motocicleta y de acuerdo al relato de vecinos, se escucharon al menos ocho detonaciones.

En el lugar la Policía halló al menos 10 vainas servidas, que serán peritadas para determinar el calibre y el arma utilizada.

Tras efectuar los disparos, el sujeto que se conducía en el rodado escapó por avenida Ramírez a toda velocidad.

Efectivos policiales de Comisaría Cuarta y del 911 trabajan en el lugar y están revisando las cámaras de seguridad para tratar de establecer el recorrido de la motocicleta y determinar hacia donde se dirigió el autor del ataque.

Este hecho se registró muy cerca donde el pasado 31 de agosto, incendiaron de manera intencional un automóvil Renault Megane gris perteneciente a una vecina del barrio Tiro Federal, que se encontraba estacionado sobre la vía pública. Aunque no se puede establecer, por el momento, alguna relación con el tiroteo ocurrido esta mañana.