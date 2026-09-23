Identificaron a un ladrón de 20 años por el robo al Mercado Sud de Paraná

La Policía de Entre Ríos identificó a un joven delincuente de 20 años en el marco de la investigación por el robo al Mercado Sud de Paraná, ocurrido durante la noche del domingo 20 de septiembre. Además, secuestró artefactos electrónicos y eléctricos que habían sido sustraídos de los locales comerciales.

El hecho ocurrió en el predio ubicado en Villaguay y Presidente Perón, donde personas ajenas al lugar forzaron una puerta de ingreso y se llevaron distintos elementos y dinero de los comercios.

A partir de la denuncia, la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó tareas investigativas y logró localizar la mayoría de los objetos sustraídos.

Según se informó, los elementos estaban ocultos en un terreno de Villa Huesito, en la ciudad de Paraná. En el lugar se procedió al secuestro de artefactos electrónicos y eléctricos vinculados con la causa.

Por directivas de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno, se procedió a la correcta identificación de un joven de 20 años, quien quedó supeditado a la causa por receptación sospechosa.

Desde la investigación no descartan que el joven pueda tratarse de uno de los autores del robo. La causa continúa para determinar su participación y establecer si hubo otras personas involucradas en el hecho.