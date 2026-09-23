La Policía de Entre Ríos sumó vehículos y equipamiento con una inversión de $400 millones

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles por la tarde un acto en la explanada de la Casa de Gobierno, donde presentó nuevos vehículos y equipamiento destinados a fortalecer las capacidades operativas de la Policía de Entre Ríos.

Durante la actividad, Frigerio estuvo acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

La incorporación del nuevo equipamiento representa una inversión que ronda los 400 millones de pesos y contempla distintos elementos destinados a reforzar la movilidad, el trabajo operativo y los recursos de las fuerzas de seguridad.

En detalle, se presentaron dos vehículos 0 kilómetro, junto con cuatro vehículos recuperados del delito que serán incorporados nuevamente al servicio policial. A esto se suman ocho vehículos reacondicionados, que fueron puestos en condiciones para ampliar la capacidad de movilidad de la fuerza.

El equipamiento entregado también incluye 45 armas no letales, equipos destinados al personal de Infantería y 10 fusiles, destinados a fortalecer los recursos con los que cuenta la Policía para el desarrollo de sus tareas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la incorporación de estos recursos forma parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos y fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía de Entre Ríos.