La Policía abrió causa de oficio por “intimidación pública” contra tres manifestantes que quemaron una bandera

En el marco de una concentración realizada en la Plaza 25 de Mayo en rechazo a la reforma laboral, un incidente generó momentos de tensión entre los transeúntes y vecinos que se encontraban en el paseo público. La intervención policial se inició tras un llamado a la sala del Comando Radioeléctrico, en el que se alertaba que un grupo de manifestantes había encendido fuego a una bandera.

Detuvieron a tres personas durante la marcha de los jubilados en Concordia

A partir del aviso, la fuerza de seguridad verificó la situación en tiempo real mediante las cámaras de videovigilancia de la Sala del 911, confirmando la veracidad del hecho. Ante el riesgo potencial para los propios manifestantes, los peatones y el patrimonio público, personal policial acudió al lugar para solicitar el cese de la conducta.

Con el fin de avanzar en las actuaciones legales correspondientes, los efectivos invitaron a tres de las personas involucradas a trasladarse a la Jefatura Departamental para registrar sus datos personales, procedimiento que se concretó con conocimiento inmediato de las autoridades judiciales de turno, informó El Entre Ríos.

Tras ser formalmente identificadas, las tres personas recuperaron la libertad y quedaron desocupadas. Por el hecho, la Policía de Entre Ríos inició una causa de oficio bajo la carátula de Intimidación Pública.