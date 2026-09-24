Nuevo homicidio en Paraná: un hombre murió apuñalado en una aparente pelea

Un nuevo homicidio ocurrió durante la mañana de este jueves en la ciudad de Paraná y la Policía inició una investigación para esclarecer las circunstancias del violento episodio, registrado en la zona de calles Juan Báez y Cortada 211, en barrio El Perejil.

Según informó Canal Once, el hecho se habría originado a partir de una pelea entre dos hombres. En esas circunstancias, uno de ellos habría atacado al otro con un arma blanca y le provocó una herida de gravedad.

Tras resultar herida, la víctima alcanzó a ingresar a una vivienda, donde su estado se agravó. El hombre murió pocos minutos después como consecuencia de la lesión sufrida.

Personal policial trabaja en el lugar para preservar la escena y reunir elementos que permitieran reconstruir cómo se desencadenó el enfrentamiento. El presunto autor de este nuevo crimen estaría identificado y está siendo buscado.