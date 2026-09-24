Secuestran un miniarsenal tras allanamiento por violencia de género en Concordia: hay un detenido

Este miércoles por la tarde, personal de la Comisaría Primera de Concordia ejecutó una orden de allanamiento y registro vehicular en una vivienda de Villa Adela. El procedimiento, enmarcado en una causa que investiga presunta violencia de género, arrojó resultados positivos con el secuestro de un importante arsenal y la detención de un hombre mayor de edad.

Allanamiento positivo

La medida judicial fue dispuesta por la Jueza de Garantías N°4, doctora Gabriela Sero, a solicitud de la Fiscal interviniente, la doctora Agustina Sole.

Al ingresar a la propiedad, los efectivos policiales procedieron al hallazgo y posterior secuestro de numerosa cantidad de municiones y armas de fuego. La medida se fundamentó en que los moradores de la vivienda carecían de la correspondiente Credencial de tenencia de armas y de la condición de legítimo usuario.

El detalle del material armamentístico incautado, según el reporte de la Jefatura Departamental de Policía Concordia a El Entre Ríos, incluye:

Una pistola Bersa calibre 22, con cargador, sin cartuchería.

Una pistola Thunder 380, con almacén cargador conteniendo 9 cartuchos calibre 380.

Un revólver calibre 22 largo, marca Galan, sin cartuchería.

Un revólver calibre 32 largo marca Garate, con 5 cartuchos.

Un revólver calibre 32 largo marca Italo Gra.

Un rifle automático calibre 22 largo Battan Super 5, descargado, con dos cargadores (uno con 6 cartuchos) y mira telescópica.

Un rifle calibre 22 marca Erma Werke, con almacén cargador y mira telescópica.

Una escopeta tiro a tiro calibre 12 marca Boito.

Un rifle de aire comprimido, marca Lee.

Una pistola de aire comprimido marca C31, con un recipiente con balines.

Además, se decomisó una significativa cantidad de cartuchería de diversos calibres:

51 cartuchos calibre 308.

135 cartuchos 9 milímetros.

83 cartuchos calibre 22.

101 cartuchos 12.

7 cartuchos calibre 20.

2 cartuchos calibre 380.

Un hombre detenido

Paralelamente, fuera de la vivienda allanada, los efectivos dieron cumplimiento a un mandamiento de registro vehicular sobre una Pick Up marca Volkswagen Amarok. Como resultado de esta requisa, se efectuó el secuestro de un teléfono celular.

Ante el hallazgo del arsenal sin la debida documentación, la Fiscal doctora Agustina Sole impartió directivas para proceder a la aprehensión de un hombre de mayor de edad, quien quedó imputado por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.