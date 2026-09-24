Tras el vuelco de un camión con pollos congelados en la ruta 14, unas mil personas se llevaron la mercadería

El vuelco de un camión cargado con pollos congelados en el kilómetro 38 de la Ruta Nacional 14 derivó en un episodio de saqueo masivo. Tras el retiro del vehículo por una grúa, cerca de mil personas —vecinos y transeúntes alertados por medios y redes sociales— avanzaron sobre la carga esparcida en la banquina, llevándose la mercadería.

La situación había sido contenida inicialmente por efectivos de la Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional, personal de Seguridad Vial, Policía Científica y trabajadores de la empresa concesionaria de la autovía. Sin embargo, la multitud congregada desbordó el operativo una vez que el camión fue retirado.

El responsable de logística de la empresa Fadel fue informado de lo ocurrido, mientras que la representante de la aseguradora, confirmó que la carga estaba asegurada y que sólo se requeriría la certificación de los actuados.

El siniestro ocurrió cuando un Ford Cargo, compuesto por tractor y semirremolque, perdió el control y volcó sobre la banquina oeste. Según relató el conductor, habría sufrido un momento de somnolencia y, al advertir que se dirigía hacia la banquina, realizó una maniobra brusca que provocó el vuelco. El camión quedó con las ruedas hacia arriba.

El procedimiento se realizó con intervención del fiscal de turno, Lucas Pascual, y el rodado quedó bajo resguardo en la dependencia de la Comisaría 7ª, detalló Ahora.