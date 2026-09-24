Un detenido tras el tiroteo contra una vivienda de Paraná

Tres allanamientos fueron realizados este jueves en el barrio Macarone, en el marco de la investigación por un ataque a tiros ocurrido durante la mañana del miércoles contra una vivienda ubicada en inmediaciones de avenida Ramírez y calle Coronel Pringles, en Paraná.

El hecho se registró minutos antes de las 8, cuando un sujeto que se movilizaba en un rodado efectuó varios disparos contra una vivienda y luego escapó a toda velocidad por avenida Ramírez.

Tras el ataque, personal policial que intervino en el lugar halló al menos 10 vainas servidas. Los elementos fueron secuestrados y serán sometidos a peritajes para determinar el calibre de los proyectiles y establecer qué arma habría sido utilizada.

Según se informó a ANÁLISIS desde la policía, a partir de las tareas investigativas realizadas durante las últimas horas, este jueves se concretaron tres allanamientos en el barrio Macarone, vinculados al hecho de abuso de arma de fuego.

Los procedimientos tuvieron como objetivo localizar y secuestrar armas de fuego y cualquier otro elemento que pudiera resultar de interés para el avance de la causa. Como resultado, los efectivos secuestraron diversas prendas de vestir.

Además, durante las diligencias fue correctamente identificado un hombre de 23 años, quien fue notificado de las medidas restrictivas dispuestas por la Justicia y quedó supeditado a la investigación.