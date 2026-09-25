Buscan a una joven de Paraná que viajó a Santa Fe en Uber y perdió contacto con su familia

Familiares de Camila Castro, una joven madre de 26 años de Paraná, solicitaron ayuda para localizarla, ya que no tienen noticias de ella desde la tarde de este jueves.

Según informó su familia en diálogo con Ahora, Camila mide aproximadamente 1,50 metros y al momento de ausentarse llevaba puesta la vestimenta que aparece en la fotografía difundida para colaborar con su búsqueda. La joven debía presentarse a retirar a sus tres hijos de la Escuela Luján y no apareció. Desde ese momento, no hay novedades de ella.

En el marco de la investigación, este viernes se pudo conocer que Camila fue trasladada a Santa Fe por un chofer de UBER en la tarde de este jueves y, desde entonces, su familia perdió el contacto. En diálogo con Ahora, el trabajador dijo que está colaborando con la investigación y que brindó todos los detalles del hecho. “No tengo nada que ver, nada que esconder. Estoy colaborando con la investigación”, afirmó.

Según indicó a dicho medio, la joven madre fue llevada desde calle Pringles en Paraná hasta Santa María de Oro y Las Heras en Santa Fe, detrás de la terminal de la capital de la vecina provincia.

“Tomó el viaje Santa Fe, sin destino específico, y la dejé en ese lugar. No lo pagó y me llegó hoy una transferencia a nombre de otra persona. Ese nombre lo puse a disposición de la Policía”, explicó.

¿Dónde está Camila Castro?

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los teléfonos 343 4535710 o 343 5247472. También se puede dar aviso al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.