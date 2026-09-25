Encontraron con vida a Camila Castro en Santa Fe: estaba en inmediaciones a 25 de Mayo y Junín

La joven oriunda de Paraná fue encontrada hoy en cercanías a calle 25 de Mayo y Junín de la capital santafesina.

La joven oriunda de Paraná que era buscada en Santa Fe desde este jueves por la tarde fue hallada este viernes, en cercanías a calle 25 de Mayo y Junín de la capital santafesina.

Según información policial, la joven -de 26 años- estaba sentada sobre una vivienda de calle 25 de Mayo y fue vista por un hombre, que mencionó a las autoridades que la identificó a partir de una noticia periodística, informó el portal Aire de Santa Fe.

Tras ese aviso, la Policía de Santa Fe logró localizarla y la joven fue trasladada bajo resguardo al Hospital Cullen para su revisión. Su mamá María, también confirmó el hallazgo y se dirigió al nosocomio para reencontrarse con su hija.